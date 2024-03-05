Кучаев рассказал, как перешел в «Пари НН» из ЦСКА

Полузащитник Константин Кучаев прокомментировал свой трансфер из ЦСКА в «Пари НН» в зимнее трансферное окно. О переходе хавбека нижегородцы объявили 22 февраля.

«Все решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем Юраном. Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.

Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про «Пари НН» не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции.

Головой я понимал, что летом все равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придется пробовать реализоваться где-то ещe. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили», – сказал Кучаев.