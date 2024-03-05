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    Кучаев рассказал, как перешел в «Пари НН» из ЦСКА

    Полузащитник Константин Кучаев прокомментировал свой трансфер из ЦСКА в «Пари НН» в зимнее трансферное окно. О переходе хавбека нижегородцы объявили 22 февраля.

    «Все решилось достаточно быстро. Просто ни с того ни с сего под конец третьего сбора ЦСКА агент сказал, что есть такой вариант и что могу поговорить с Сергеем Николаевичем Юраном. Решение принял практически сразу, буквально за два дня оформил все документы.

    Да, было неожиданно. Я знал про интерес других клубов, но про «Пари НН» не слышал. Этот вариант возник внезапно. У меня оставалось полгода контракта с ЦСКА, хотелось играть, реализовать свои личные амбиции.

    Головой я понимал, что летом все равно куда-то перейду. Уже было такое настроение, что придется пробовать реализоваться где-то ещe. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили», – сказал Кучаев.

    • 25-летний хавбек в нынешнем сезоне провел за красно-синих 15 матчей и не отметился результативными действиями.
    • Кучаев дебютировал за «Пари НН» в игре 19-го тура с «Факелом» (1:1). Он провел весь матч и отметился голевой передачей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.03.2024 11:29
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