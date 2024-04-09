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    • Воспитанник ЦСКА Кучаев ответил, возможен ли его переход в «Спартак»

    Воспитанник ЦСКА Кучаев ответил, возможен ли его переход в «Спартак»

    Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

    • 26-летний футболист является воспитанником ЦСКА.
    • В Нижнем Новгороде он с февраля.
    • Хавбек сделал 1 ассист в 3 матчах.
    • Его контракт истекает 30 июня.

    – Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?

    – Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум, я могу с ними бороться за это место.

    Я считал, что я не получал шансов, когда я должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.

    Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, что много делаю, чтобы улучшать свои кондиции.

    И я ушел с целью доказать себе, в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее. Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.

    – Позовет «Зенит» или «Спартак»?

    – До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.

    – Слова «нет» ты не сказал…

    – Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.

    Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого.

    Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.

    – Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?

    – Ну, конечно!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 17:48
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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1712675137
    Резко , откровенно.. ,но вильнул в конце (на всякий случай ))) . Эх ,жизнь...
    Ответить
    sined1951
    1712677447
    Средненький игрок. Хорошо еще если удержится в Пари-НН.
    Ответить
    ...уефан
    1712679321
    ... всё "если" да "кабы")... Журналюге осталось пофантазировать о возможном полёте Кучаева на одну из планет нашей системы и согласен ли он...
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