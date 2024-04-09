Воспитанник ЦСКА Кучаев ответил, возможен ли его переход в «Спартак»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

26-летний футболист является воспитанником ЦСКА.

В Нижнем Новгороде он с февраля.

Хавбек сделал 1 ассист в 3 матчах.

Его контракт истекает 30 июня.

– Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?

– Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум, я могу с ними бороться за это место.

Я считал, что я не получал шансов, когда я должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.

Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, что много делаю, чтобы улучшать свои кондиции.

И я ушел с целью доказать себе, в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее. Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.

– Позовет «Зенит» или «Спартак»?

– До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.

– Слова «нет» ты не сказал…

– Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.

Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого.

Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.

– Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?

– Ну, конечно!