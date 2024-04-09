Воспитанник ЦСКА Кучаев ответил, возможен ли его переход в «Спартак»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.
- 26-летний футболист является воспитанником ЦСКА.
- В Нижнем Новгороде он с февраля.
- Хавбек сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Его контракт истекает 30 июня.
– Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?
– Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум, я могу с ними бороться за это место.
Я считал, что я не получал шансов, когда я должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.
Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, что много делаю, чтобы улучшать свои кондиции.
И я ушел с целью доказать себе, в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее. Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.
– Позовет «Зенит» или «Спартак»?
– До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.
– Слова «нет» ты не сказал…
– Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.
Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого.
Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.
– Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?
– Ну, конечно!