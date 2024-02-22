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    Бабаев прокомментировал разрыв контракта ЦСКА с Кучаевым

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил по поводу трансфера полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

    • Игрок расторг контракт с ЦСКА и подписал соглашение с нижегородцами на полгода.
    • У Кучаева за москвичей 153 матча, 11 голов.
    • Игрок брал с командой Кубок России.

    «Грустно прощаться с Костей, но такова футбольная жизнь. Он пришел в наш клуб девять лет назад юным парнем, ярко проявил себя в молодежной команде и вскоре заслуженно оказался в основе. Многие, например, до сих пор вспоминают его гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Костя выступал на разных позициях и всегда старался быть полезным команде. К сожалению, травмы усложняли его футбольный путь, и в последние годы у Кости было не так много игрового времени, как бы этого всем хотелось.

    И в текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2024 22:21
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1708638864
    Ну и молодцы что пристроили хорошего футболиста
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    E5
    1708667433
    не понимаю зачем его ставили в опорку, постоянно не успеввал, не дорабатывал, Кучаев в опорке- значит центр поля проходной двор.
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    моэм
    1708669668
    Есть полузащитники оборонительного плана , а есть атакующего плана - вингеры ....Костя , по мнению специалистов и был чистым вингером , а его опороником и даже в защиту засовывали , играл затычкой , только что вратарём не ставили , так и дав возможности раскрыть свой талант по полной ....думаю Юран берёт для усиления атаки , на место Севикяна и это будет правильно....опасность одна , не стал ли Кучаев из за травм в защите " стеклянным " ....хронический травматизм в 25 лет это практически конец карьеры .
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