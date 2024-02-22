Бабаев прокомментировал разрыв контракта ЦСКА с Кучаевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил по поводу трансфера полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

Игрок расторг контракт с ЦСКА и подписал соглашение с нижегородцами на полгода.

У Кучаева за москвичей 153 матча, 11 голов.

Игрок брал с командой Кубок России.

«Грустно прощаться с Костей, но такова футбольная жизнь. Он пришел в наш клуб девять лет назад юным парнем, ярко проявил себя в молодежной команде и вскоре заслуженно оказался в основе. Многие, например, до сих пор вспоминают его гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Костя выступал на разных позициях и всегда старался быть полезным команде. К сожалению, травмы усложняли его футбольный путь, и в последние годы у Кости было не так много игрового времени, как бы этого всем хотелось.

И в текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем», – сказал Бабаев.