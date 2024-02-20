Гендиректор «Пари НН» высказался о переходе Кучаева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о переговорах по аренде полузащитника Константина Кучаева из ЦСКА.
– Кучаев подпишет полноценный контракт с «Пари НН»?
– Мы находимся в переговорной стадии. Я бы пока не стал давать конкретные конструкции перехода игрока. Достигнуто соглашение о его переходе в наш клуб. В каком формате будет оформлен договор – процесс идет.
- Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил о переходе 25-летнего игрока на условиях аренды.
- Контракт Кучаева с ЦСКА истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне хавбек провел 15 матчей без голевых действий.