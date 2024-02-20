Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Гендиректор «Пари НН» высказался о переходе Кучаева

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о переговорах по аренде полузащитника Константина Кучаева из ЦСКА.

    – Кучаев подпишет полноценный контракт с «Пари НН»?

    – Мы находимся в переговорной стадии. Я бы пока не стал давать конкретные конструкции перехода игрока. Достигнуто соглашение о его переходе в наш клуб. В каком формате будет оформлен договор – процесс идет.

    • Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил о переходе 25-летнего игрока на условиях аренды.
    • Контракт Кучаева с ЦСКА истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне хавбек провел 15 матчей без голевых действий.

    Новости по теме
    Стали известны подробности перехода трех игроков из ЦСКА в «Пари НН» 1
    Назван размер зарплаты Кучаева в «Пари НН» 3
    Гендиректор «Пари НН» рассказал о возможности выкупа игрока ЦСКА
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+