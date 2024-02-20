Гендиректор «Пари НН» высказался о переходе Кучаева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о переговорах по аренде полузащитника Константина Кучаева из ЦСКА.

– Кучаев подпишет полноценный контракт с «Пари НН»?

– Мы находимся в переговорной стадии. Я бы пока не стал давать конкретные конструкции перехода игрока. Достигнуто соглашение о его переходе в наш клуб. В каком формате будет оформлен договор – процесс идет.