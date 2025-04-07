Кучаев не согласился с решением судьи по удалению Сутормина

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев выразил мнение, что его одноклубник Алексей Сутормин не заслуживал красной карточки в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Я был далеко от этого момента. Но даже мысли не было, что за это можно дать красную карточку. Желтую, может быть, такой подкат сзади. Да, сыграл агрессивно, правила нарушил, но не сказал бы, что это было как‑то откровенно грубо и не по‑футбольному», – сказал Кучаев.