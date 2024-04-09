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    Кучаев рассказал, что его бесило в США

    Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев поделился впечатлениями от поездки в США.

    – Видел, ты слетал в США. И Кирилл Анатольевич [Набабкин] сказал, что после поездки ты поменял свое мировоззрение. Что поменялось в тебе после этой поездки?

    – Съездил с женой! Когда я туда приехал, увидел людей открытых, что ли. Чересчур! Они жестко общительные. Жестко‑жестко. Иногда это даже бесит.

    Меня это иногда реально напрягало, что каждый тебе что‑то советует или спрашивает. Ты не можешь даже минуты помолчать. Но это такой вайб дает!

    Я сам по себе человек очень закрытый. Съездив туда, я понял, насколько они открыты. И я решил для себя, что надо стать более открытым к людям.

    • 26-летний Кучаев в «Пари НН» с февраля.
    • Он сделал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 22:22
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