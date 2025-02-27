Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев выразил несогласие с мнением нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о чемпионате России.

«Мое мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой. Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть.

Все достаточно хорошо – уровень стадионов, которые появились к чемпионату мира, а раньше их не было, у многих иностранцев из Латинской Америки есть желание ехать сюда. Меня все устраивает. Я не вижу большой разницы между тем, какой чемпионат был, и тем, какой он сейчас», – сказал Кучаев.