Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ

Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ

Сегодня, 14:16

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев выразил несогласие с мнением нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о чемпионате России.

«Мое мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой. Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть.

Все достаточно хорошо – уровень стадионов, которые появились к чемпионату мира, а раньше их не было, у многих иностранцев из Латинской Америки есть желание ехать сюда. Меня все устраивает. Я не вижу большой разницы между тем, какой чемпионат был, и тем, какой он сейчас», – сказал Кучаев.

  • 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • 26-летний Кучаев выступает в РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Широков согласился со скандальными словами Кокорина про РПЛ 6
Глушенков отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ 3
Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен» 7
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Арис Ростов Кокорин Александр Кучаев Константин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2
Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»
15:30
Агент Лепсая: «Луис Энрике способен стать одной из главных звезд РПЛ»
15:24
Гвардиола в шоке от Хусанова: «Приехал на матч без душевых принадлежностей»
15:18
1
Опрос пользователей «Бомбардира»: вместе сделаем сайт лучше!
14:51
48
Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»
14:34
4
Назначения судей на 19-й тур РПЛ
14:24
4
Фото«Зенит» поздравил Семака с днем рождения: «Все будет #СБС»
14:05
3
Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»
13:50
4
Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «МЮ»
13:39
Все новости
Все новости
«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом
14:53
1
Вратарь «Краснодара» рассказал об унизительной ситуации в детстве: «Прорабатывал с психологом»
14:44
Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»
14:34
4
Назначения судей на 19-й тур РПЛ
14:24
4
Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ
14:16
Фото«Зенит» поздравил Семака с днем рождения: «Все будет #СБС»
14:05
3
Червиченко назвал основной мотив ухода Карпина из «Ростова»
13:50
4
Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «МЮ»
13:39
Игрок ЦСКА рассказал о стычках с футболистами «Спартака»
13:21
«Зенит» назвал число своих болельщиков
13:04
54
Бабаев высказался об уходе игроков ЦСКА к конкурентам
12:48
5
Гурцкая обозначил критерии успеха и провала «Спартака» в этом сезоне
12:21
6
Мамаев высказался о совместной работе с Карпиным в «Ростове»
11:58
Дюпин подписал с бывшей женой договор об алиментах: «Понимал, что моя зарплата может вырасти до нескольких миллионов»
11:50
8
«Краснодару» предрекли крах во второй части сезона: «Не выдержат и повалятся»
11:34
6
Газзаев назвал двух фаворитов чемпионской гонки РПЛ
11:11
4
Экс-тренер «Спартака» рассказал, как Карпин навредил воспитанникам клуба
10:50
7
Дюпин объяснил, почему перешел в «Краснодар» из «Рубина»
10:30
1
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 февраля 2025
10:26
В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»
10:10
2
Защитник ЦСКА – о настрое на «Зенит»: «Кипит кровь и щепки летят»
09:45
8
Газзаев назвал европейский чемпионат, который подойдет Сперцяну
09:18
Семин предложил, как эффективно бороться с симуляциями в футболе
08:51
7
Легионер «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России
08:30
4
Филимонов объяснил, почему «Зениту» никогда не стать народной командой
08:23
34
ЦСКА близок к покупке аргентинского опорника за 4+1 миллиона
00:42
1
Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда «Динамо» на предложение «Спартака»
00:12
1
Писарев объяснил, почему Онопко не назначили главным тренером «Ростова»
Вчера, 23:23
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 