Кучаев прокомментировал скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев выразил несогласие с мнением нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о чемпионате России.
«Мое мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой. Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть.
Все достаточно хорошо – уровень стадионов, которые появились к чемпионату мира, а раньше их не было, у многих иностранцев из Латинской Америки есть желание ехать сюда. Меня все устраивает. Я не вижу большой разницы между тем, какой чемпионат был, и тем, какой он сейчас», – сказал Кучаев.
- 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
- 26-летний Кучаев выступает в РПЛ с 2017 года.
Источник: РИА «Новости»