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    • Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»

    Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»

    Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал, что позаимствовал у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    – Сейчас я супермного внимания уделяю всему: от витаминов до зала. Наверное, любой спортсмен без багажа травм может сказать, что я больной на голову.

    В соответствии с системой Холанда у меня есть очки, которые гасят синий цвет. Я их использую каждый вечер часа за три до сна и играю в них в компьютер, например.

    У меня все расписано по дням, по витаминам. Контроль веса, сна, процедур.

    – А от Роналду что-то взял?

    – Нет, потому что он вообще другой уровень. Даже автографа нет. Но он суперпрофи. Надо жизнь положить на это.

    Но это недорогое удовольствие. Дешевле, чем в ресторан ходить каждый вечер. Я на базе питаюсь. Меньше соблазнов, больше полезного.

    – Как тебе на базе живется?

    – Я человек неприхотливый. И живу в комнате. Питание есть, зал, условия все созданы.

    • 26-летний Кучаев в «Пари НН» с февраля.
    • Он сделал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 16:49
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