Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал, что позаимствовал у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

– Сейчас я супермного внимания уделяю всему: от витаминов до зала. Наверное, любой спортсмен без багажа травм может сказать, что я больной на голову.

В соответствии с системой Холанда у меня есть очки, которые гасят синий цвет. Я их использую каждый вечер часа за три до сна и играю в них в компьютер, например.

У меня все расписано по дням, по витаминам. Контроль веса, сна, процедур.

– А от Роналду что-то взял?

– Нет, потому что он вообще другой уровень. Даже автографа нет. Но он суперпрофи. Надо жизнь положить на это.

Но это недорогое удовольствие. Дешевле, чем в ресторан ходить каждый вечер. Я на базе питаюсь. Меньше соблазнов, больше полезного.

– Как тебе на базе живется?

– Я человек неприхотливый. И живу в комнате. Питание есть, зал, условия все созданы.