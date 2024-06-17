Стал известен срок контракта Кучаева с «Ростовом»

Российский полузащитник Константин Кучаев и «Ростов» согласовали контракт.

По сведениям СМИ, 26-летний россиянин Константин Кучаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, согласовал трудовое соглашение с «Ростовом». Договор будет подписан по схеме «1+2».

В завершившемся сезоне Константин Кучаев защищал цвета двух коллективов – ЦСКА и «Пари НН». Всего в активе россиянина 26 игр во всех соревнованиях. В них игроку удалось записать в свой актив 1 ассист.

«Ростов» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ заработал 43 очка, финишировав на 7-й строчке.