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    Стал известен срок контракта Кучаева с «Ростовом»

    Российский полузащитник Константин Кучаев и «Ростов» согласовали контракт.

    По сведениям СМИ, 26-летний россиянин Константин Кучаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, согласовал трудовое соглашение с «Ростовом». Договор будет подписан по схеме «1+2».

    В завершившемся сезоне Константин Кучаев защищал цвета двух коллективов – ЦСКА и «Пари НН». Всего в активе россиянина 26 игр во всех соревнованиях. В них игроку удалось записать в свой актив 1 ассист.

    «Ростов» по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ заработал 43 очка, финишировав на 7-й строчке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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