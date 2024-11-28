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  • Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за падение Маркиньоса

Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за падение Маркиньоса

28 ноября 2024, 00:25
19

«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вылетел в Путь регионов.

На 48-й минуте произошел спорный эпизод в штрафной площади ростовчан.

Маркиньос пытался замкнуть прострел с правого фланга, но не смог пробить из-за столкновения с Константином Кучаевым.

В итоге мяч попал в пятку бразильцу и улетел выше пустых ворот.

Главный судья Сергей Карасев не назначил пенальти. VAR в ситуацию тоже не вмешался.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Ростов Кучаев Константин Маркиньос Карасев Сергей
Комментарии (19)
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BAIv
1732744983
Поохо Карась стал судить, нарушения на карты не замечает, грубость не свистит, молодого спартача пожалел, в АПЛ его продать надо.
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NewLife
1732745269
На карасе пробу негде ставить, он является работником админ ресурса, как минимум, получая оплату в виде назначения на заграничные игры, но не мешало бы его проверить и на денежную составляющую, а РФС на коррумпированность. То что карась не боится судить нечестно, не замечают только болтуны в газпром тв.
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crf575757
1732765785
Спартак опять ноет и на пенальти только рассчитывает! Позорники! Вас РОСТОВ в очередной раз проучил, а "сбитый летчик" торжествует!! Меняйте лучше очередного тренера. Ха-ха-ха!
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ilich55
1732772147
Карась последнее время косячит по-взрослому.
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Константин-Шапкин-google
1732772257
Карась просто обнаглел. Страх потерял. Гнев народа его ждёт. Нужно добиваться его дисквалификации. Это издевательство над командой и болельщиками
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ScarlettOgusania
1732775383
о*уевший Карась совсем берега потерял, судит так, будто сам законы под себя пишет, правила футбола он либо не знает, либо выполняет по заказу хозяев поля, его условное поднятие "уровня борьбы на поле" превращается в регби - во время игры дважды были нарушения на пенальти - на Мартинсе, которого руками уложили в штрафной, и Маркиньосе, где Кучаев сзади по ногам ему врезал, лишив возможности забить гол... 36 лимонов "не пахнут" для Карася...((
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ivany4
1732777936
Не видеть очевидного - удел дебилов и мудаков!!!
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Лицом_на_клаве
1732778183
Как это не дали пробить пенальти? Это второй раз за весь сезон! А так что не матч то пенальти ставят в пользу спартака или удаления у соперников.
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Каратель помойников
1732778466
Вася Карась харчуется у вшивиков и поэтому окуел в корень.а тупоголовые секелоиды за Ваську говорят.такая она антинародная команда с антинародным глориками-гадят как только могут народной команде.
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ziborock
1732786968
Протух карась окончательно!
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