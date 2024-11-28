Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за падение Маркиньоса

«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вылетел в Путь регионов.

На 48-й минуте произошел спорный эпизод в штрафной площади ростовчан.

Маркиньос пытался замкнуть прострел с правого фланга, но не смог пробить из-за столкновения с Константином Кучаевым.

В итоге мяч попал в пятку бразильцу и улетел выше пустых ворот.

Главный судья Сергей Карасев не назначил пенальти. VAR в ситуацию тоже не вмешался.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов