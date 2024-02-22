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    Федотов прокомментировал трансфер Кучаева в «Пари НН»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».

    «Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение – новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам.

    Он полтора года был с нами. Может быть, не всe получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды», – сказал Федотов.

    • В первой половине сезона Кучаев сыграл 15 матчей за ЦСКА.
    • Он воспитанник клуба.
    • В 2022 году Кучаев был в аренде в «Рубине».

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2024 21:29
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