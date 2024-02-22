Федотов прокомментировал трансфер Кучаева в «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе полузащитника Константина Кучаева в «Пари НН».
«Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение – новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам.
Он полтора года был с нами. Может быть, не всe получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды», – сказал Федотов.
- В первой половине сезона Кучаев сыграл 15 матчей за ЦСКА.
- Он воспитанник клуба.
- В 2022 году Кучаев был в аренде в «Рубине».