Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швейцария. Суперлига
Команды
Люцерн
Результаты
€ 8 млн
Люцерн - результаты матчей
Люцерн
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Свисспауэр Арена
Сайт:
http://www.fcl.ch
Тренер:
Марио Фрик
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Швейцария. Кубок. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Швейцария. Суперлига. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Швейцария. Суперлига. 2021/2022
Швейцария. Суперлига. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Швейцария. Суперлига. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Швейцария. Суперлига. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Швейцария. Суперлига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Швейцария. Суперлига. 2016/2017
Швейцария. Суперлига. 2015/2016
Швейцария. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Товарищеские матчи. 2013
Швейцария. Суперлига. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Швейцария. Супер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
16.05 | 19:00
Винтертур
0 : 3
Люцерн
12.05 | 21:30
Люцерн
1 : 0
Цюрих
09.05 | 21:30
Люцерн
3 : 3
Серветт
02.05 | 19:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Люцерн
25.04 | 19:00
Грассхоппер
1 : 2
Люцерн
12.04 | 17:30
Люцерн
2 : 2
Санкт-Галлен
06.04 | 17:30
Серветт
3 : 0
Люцерн
22.03 | 18:30
Люцерн
4 : 0
Лозанна-Спорт
15.03 | 18:30
Люцерн
1 : 2
Винтертур
07.03 | 22:30
Лугано
1 : 3
Люцерн
04.03 | 22:30
Люцерн
1 : 2
Янг Бойз
28.02 | 20:00
Тун
2 : 1
Люцерн
22.02 | 18:30
Люцерн
4 : 2
Базель
14.02 | 20:00
Цюрих
1 : 4
Люцерн
10.02 | 22:30
Люцерн
4 : 3
Грассхоппер
07.02 | 20:00
Сьон
0 : 0
Люцерн
01.02 | 16:00
Люцерн
2 : 2
Санкт-Галлен
24.01 | 22:30
Сьон
1 : 1
Люцерн
17.01 | 20:00
Люцерн
2 : 5
Лугано
21.12 | 16:00
Лозанна-Спорт
0 : 4
Люцерн
17.12 | 22:30
Люцерн
1 : 2
Базель
14.12 | 16:00
Янг Бойз
2 : 0
Люцерн
06.12 | 20:00
Тун
4 : 1
Люцерн
29.11 | 22:30
Люцерн
1 : 3
Винтертур
22.11 | 20:00
Люцерн
2 : 2
Серветт
08.11 | 20:00
Цюрих
3 : 2
Люцерн
02.11 | 18:30
Люцерн
6 : 0
Грассхоппер
30.10 | 22:30
Лугано
2 : 0
Люцерн
25.10 | 21:30
Винтертур
2 : 2
Люцерн
19.10 | 17:30
Люцерн
2 : 2
Лозанна-Спорт
04.10 | 19:00
Люцерн
3 : 3
Сьон
28.09 | 17:30
Базель
1 : 2
Люцерн
14.09 | 17:30
Люцерн
1 : 2
Янг Бойз
31.08 | 17:30
Серветт
2 : 2
Люцерн
24.08 | 17:30
Санкт-Галлен
0 : 1
Люцерн
09.08 | 21:30
Люцерн
1 : 2
Тун
03.08 | 17:30
Люцерн
1 : 1
Цюрих
26.07 | 19:00
Грассхоппер
2 : 3
Люцерн
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
5
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
6
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+