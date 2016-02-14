Кержаков: «Бывшие одноклубники поздравили с первым голом за «Цюрих»

Форвард "Цюриха" Александр Кержаков поделился эмоциями от своего первого гола в составе швейцарского клуба. Отметим, что мяч,забитый россиянином во встрече чемпионата Швейцарии против "Люцерна", стал победным для его команды и дал возможность подопечным Сами Хююпя покинуть последнее место в таблице.

– Даже не знаю, как сказать. Сейчас ощущаю усталость и радость от победы. Наша команда давно не выигрывала, надо было победить. Мы находились на последнем месте, сейчас немного улучшили свое положение. Однако по-прежнему находимся внизу, впереди еще очень много работы. Что касается лично меня, я очень рад, что забил гол. Но это, опять же, пока только один забитый мяч. Впадать в какую-то эйфорию не нужно. Я прекрасно знаю, что от меня здесь ждут. Мне необходимо оправдывать возложенные на меня надежды.

– Но в целом сегодняшней игрой довольны?

– Было сложно. Здорово, что взяли три очка. "Люцерн" играл первым номером, мы действовали вторым. Не планировали, но так сложилось. Проявили бойцовские качества, бились за каждый мяч. Вознаграждение не заставило себя долго ждать.

– Что лично вам Хююпя сказал после игры?

– Да незачем говорить о том, что все меня ходят и поздравляют с голом. Важно, что мы победили!

– Из России много людей поздравили с почином?

– Бывшие одноклубники поздравили.

– Есть ощущение, что сделали, пусть и маленький, но шаг, навстречу сборной России?

– У меня есть свои цели, связанные с "Цюрихом" и сборной, которые я поставил. Стараюсь их добиваться.