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    Сами Хююпя

    Тренер
    Имя Сами
    Фамилия Хююпя
    Гражданство Финляндия
    Дата рождения 7 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брайтон 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2014 Брайтон 2 : 0 Челтенхэм
    26.08.2014 Суиндон Таун 2 : 4 Брайтон
    24.09.2014 Бертон Альбион 0 : 3 Брайтон
    29.10.2014 Тоттенхэм 2 : 0 Брайтон
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