Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хююпя уволен из «Цюриха»

12 мая 2016, 16:46
1

«Цюрих» объявил об увольнении Сами Хююпи с поста главного тренера швейцарской команды из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент клуб располагается на десятой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

«Все в команде понимают, что причастны к этому увольнению. Несмотря на это, мы считаем, что новый тренер может стать для игроков глотком свежего воздуха. Учитывая все обстоятельства, мы пришли к мнению, что Хююпя должен закончить свою работу в «Цюрихе», – говорится в сообщении на официальном сайте швейцарской команды.

Напомним, что в «Цюрихе» выступает российской нападающий Александр Кержаков.

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Байер Кержаков Александр Хююпя Сами
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kotwoodman
1463068839
жаль
Ответить
Главные новости
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается в CAS обжаловать свое отстранение от футбола
21:47
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
1
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
2
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Все новости
Все новости
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»
4 апреля
11
Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча
4 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+