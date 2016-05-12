Хююпя уволен из «Цюриха»

«Цюрих» объявил об увольнении Сами Хююпи с поста главного тренера швейцарской команды из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент клуб располагается на десятой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

«Все в команде понимают, что причастны к этому увольнению. Несмотря на это, мы считаем, что новый тренер может стать для игроков глотком свежего воздуха. Учитывая все обстоятельства, мы пришли к мнению, что Хююпя должен закончить свою работу в «Цюрихе», – говорится в сообщении на официальном сайте швейцарской команды.

Напомним, что в «Цюрихе» выступает российской нападающий Александр Кержаков.