Хююпя: «Сегодня Кержаков в очередной раз показал себя командным игроком»

Главный тренер "Цюриха" Сами Хююпя оценил игру Александра Кержакова в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии против "Янг Бойз" (0:1). Кержаков провел на поле всю встречу и отметился желтой карточкой.

"Сегодня Алекс в очередной раз показал себя командным игроком. У него была пара неплохих моментов, но ему не повезло. Кержаков много работал, чтобы набрать хорошую форму. Но, думаю, это не предел, и он будет прибавлять и начнет забивать так же регулярно, как за сборную России. Кержаков служит прекрасным примером для игроков нашего клуба. Его опыт полезен всей команде. На каждой тренировке он полностью сконцентрирован на работе, я доволен его отношением к делу", – сказал Хююпя.