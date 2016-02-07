Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Моя вина в том, что почти не получал мяч от партнеров»

Кержаков: «Моя вина в том, что почти не получал мяч от партнеров»

7 февраля 2016, 23:14
1

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о впечатлениях от первого матча в составе швейцарского клуба, в котором команда Сами Хююпя потерпела минимальное поражение от «Сьона» (0:1).

– Знаете ли вы, что в своих первых матчах за клуб или сборную, никогда не одерживали побед?

– Да?! А ведь точно! Значит, и сегодня не прервал, увы, традицию.

– Поделитесь впечатлениями от очередного дебюта.

– Впечатления ужасные, потому что мы уступили дома, не создав фактически ни одного голевого момента и пропустив к тому же в большинстве. Очень обидно!

– В чем же причины столь досадного фиаско?

– Мне сейчас сказать сложно – завтра, наверное, попытаемся найти ответ на ваш вопрос на командном собрании.

– Смотрел внимательно за вами – отбегали вы все 90 минут без проблем. Физическое состояние, получается, хорошее?

– Отбегать-то отбегал, а толку что? Мяч от партнеров практически не получал. Наверное, в этом есть и моя вина.

– Скажите, а подготовка к матчу в Швейцарии как-то отличается от России или Испании?

– По большому счету нет. С вечера мы заехали в отель, вместе позавтракали, провели установку на игру – и на стадион.

– В хорошем настроении?

– Вроде бы да. Покидали вот только арену в плохом. Но теперь ниже падать просто некуда – дно достигнуто. Надо отталкиваться и выплывать. Надеюсь, что когда вы позвоните в следующее воскресенье, настроение у меня будет совсем иным.

Источник: Спортфакт
Швейцария. Суперлига Швейцария Цюрих Сьон Кержаков Александр Хююпя Сами
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лыков
1454914504
Порви их там)
Ответить
Главные новости
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
1
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
4
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
7
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Все новости
Все новости
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
29 июня
Европейский клуб может провести два матча в России в сентябре
15 июня
2
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы
29 мая
10
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
3 мая
3
Смородская определила главное разочарование весны в РПЛ
3 мая
3
«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА
3 мая
12
ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»
3 мая
5
Странная реакция Гинера на вопрос о работе Челестини в ЦСКА
2 мая
4
Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини
2 мая
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
28 апреля
3
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
26 апреля
3
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
26 апреля
22
Челестини выступил в стиле Черчесова
25 апреля
16
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
25 апреля
3
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
19 апреля
4
Челестини уличили в том, что он ставит личные амбиции выше интересов ЦСКА
18 апреля
2
«Мы справились»: тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
18 апреля
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
15 апреля
5
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15 апреля
12
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
В «Сьоне» рассказали об обмене молодыми футболистами с «Зенитом»
7 апреля
3
«Зенит» будет обмениваться молодыми футболистами с европейским клубом
6 апреля
3
ЦСКА призвали уволить Челестини после победы над «Акроном»
4 апреля
11
Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча
4 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+