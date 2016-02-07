Кержаков: «Моя вина в том, что почти не получал мяч от партнеров»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о впечатлениях от первого матча в составе швейцарского клуба, в котором команда Сами Хююпя потерпела минимальное поражение от «Сьона» (0:1).

– Знаете ли вы, что в своих первых матчах за клуб или сборную, никогда не одерживали побед?

– Да?! А ведь точно! Значит, и сегодня не прервал, увы, традицию.

– Поделитесь впечатлениями от очередного дебюта.

– Впечатления ужасные, потому что мы уступили дома, не создав фактически ни одного голевого момента и пропустив к тому же в большинстве. Очень обидно!

– В чем же причины столь досадного фиаско?

– Мне сейчас сказать сложно – завтра, наверное, попытаемся найти ответ на ваш вопрос на командном собрании.

– Смотрел внимательно за вами – отбегали вы все 90 минут без проблем. Физическое состояние, получается, хорошее?

– Отбегать-то отбегал, а толку что? Мяч от партнеров практически не получал. Наверное, в этом есть и моя вина.

– Скажите, а подготовка к матчу в Швейцарии как-то отличается от России или Испании?

– По большому счету нет. С вечера мы заехали в отель, вместе позавтракали, провели установку на игру – и на стадион.

– В хорошем настроении?

– Вроде бы да. Покидали вот только арену в плохом. Но теперь ниже падать просто некуда – дно достигнуто. Надо отталкиваться и выплывать. Надеюсь, что когда вы позвоните в следующее воскресенье, настроение у меня будет совсем иным.