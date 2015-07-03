«Спартак» уступил в товарищеском матче «Люцерну»

На сборе в Швейцарии «Спартак» провел товарищеский матч с местным клубом «Люцерн». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. Единственный гол красно-белых на счету новичка Ивелина Попова.
Люцерн (Швейцария) – Спартак – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фандрих, 9; 1:1 – Попов, 68; 2:2 – Шнойвли, 79.
Спартак: Песьяков (Ребров, 46), Брызгалов (Боккетти, 46), Гранат (Таски, 46), Макеев (Д. Комбаров, 46), Озбилиз (Ромуло, 46), К. Комбаров (Паршивлюк, 46), Зотов (Глушаков, 46), Широков (Попов, 46), Ананидзе (Промес, 46), Яковлев (Хурадо, 46), Давыдов (Кротов, 46).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!