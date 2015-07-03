«Спартак» уступил в товарищеском матче «Люцерну»

На сборе в Швейцарии «Спартак» провел товарищеский матч с местным клубом «Люцерн». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. Единственный гол красно-белых на счету новичка Ивелина Попова.



Люцерн (Швейцария) – Спартак – 2:1 (1:0)





Голы: 1:0 – Фандрих, 9; 1:1 – Попов, 68; 2:2 – Шнойвли, 79.

