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    «Спартак» уступил в товарищеском матче «Люцерну»

    На сборе в Швейцарии «Спартак» провел товарищеский матч с местным клубом «Люцерн». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. Единственный гол красно-белых на счету новичка Ивелина Попова.
    Люцерн (Швейцария) – Спартак – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фандрих, 9; 1:1 – Попов, 68; 2:2 – Шнойвли, 79.
    Спартак: Песьяков (Ребров, 46), Брызгалов (Боккетти, 46), Гранат (Таски, 46), Макеев (Д. Комбаров, 46), Озбилиз (Ромуло, 46), К. Комбаров (Паршивлюк, 46), Зотов (Глушаков, 46), Широков (Попов, 46), Ананидзе (Промес, 46), Яковлев (Хурадо, 46), Давыдов (Кротов, 46).

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 23:43
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    Комментарии (406)
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    summer2014
    1436002515
    А сколько у них было понтов после 12:0. Вот и постепенно заканчивается сказка.
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    nahan
    1436004603
    Спартак всегда проигрывает щвейцарцам...
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    alessios1990
    1436007340
    Ну ничего, бывает) А следующая игра у Спартака со старым знакомым Санкт-Галленом! И я не уверен, что не будет подобного результата.
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    Metal Militia
    1436007776
    Дима Аленичев - ВЕЛИЧАЙШИЙ футболист! ЛУЧШИЙ из всех российских игроков!! Единственный, кто выигрывал Лигу чемпионов!! И ФУТБОЛИСТ этот - никто иной, как СПАРТАКОВЕЦ, чего он ни раз подчёркивал! Так и ЗАЯВЛЯЛ всегда: \"Спартак\" - РОДНАЯ команда, родной ДОМ, мечтаю тренировать именно \"СПАРТАК\", и так далее... Когда его в 2009-ом году спросили: \"А согласились бы тренировать ЦСКА?\"; он ответил: \"Это исключено\". Только вдумайтесь! Московский СПАРТАКОВЕЦ - победитель ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! Да и Кубка УЕФА заодно! Ни один АРМЕЕЦ, ни один ЗЕНИТОВЕЦ не может сказать о себе такое! Кстати, Дима Аленичев, за всю свою спартаковскую карьеру игрока, ни разу не проигрывал ЦСКА! Это показательно и символично! Дима Аленичев так и ОСТАЛСЯ навечно НЕПОБЕДИМЫМ для Цээска! Не то, что Элвер РАХИМИЧ, который \"Спартаку\" всё же ПРОИГРЫВАЛ. Спартаковец Дмитрий Аленичев - САМЫЙ великий футболист России! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \"великолепный\" Сегодня 12:06 Описание гола 80' ГОЛ. Люцерн-мясо 2:1. ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1. Аленичев верим)) ------------------------------------------------------------------------------------------- Рекорд российского футбола эпохи недобитых Красной Армией буржуев-олигархов Гинера и Абрамовича (2002 - 2015 г.), или как клуб НИЗШЕЙ (!) лиги Германии сделал из любимого клуба \"великолепного\" мясной фарш и конский бифштекс!! Ц.С.К.А. — «КЁЛЬН» (Германия) — 1:9 !!! __________________ ГОЛЫ _________________ «Кёльн»____0:1____Сичоне_______36-ая минута «Кёльн»____0:2____Кринге_______41-ая минута «Кёльн»____0:3____Воронин______57-ая минута «Кёльн»____0:4____Воронин______62-ая минута «Кёльн»____0:5____Воронин______65-ая минута «Кёльн»____0:6____Подольски____75-ая минута «Кёльн»____0:7____Штрайт ______77-ая минута ЦСКА ______1:7____Попов________78-ая минута «Кёльн»____1:8____Эбберс_______81-ая минута «Кёльн»____1:9____Штрайт ______83-я минута Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Богдан Шершун, Сергей Игнашевич, Андрей Соломатин, Ролан Гусев, Элвер Рахимич (сборная Боснии и Герцеговины), Евгений Алдонин, Иржи Ярошик (сборная Чехии), Дейвидас Шемберас (сборная Литвы), Сергей Семак, Ивица Олич (сборная Хорватии). 16-ое января 2003-го года. Португалия. Портимау. Поле отеля Le Meridien Penina. 100 зрителей.
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    КПР
    1436019191
    А св. Гальке 0:5 бы продули!
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    NeiSeS
    1436019317
    5 июля 2014 Спартак М 0 - 2 Люцерн 3 июля 2015 Спартак М 1 - 2 Люцерн прогресс очевиден)))
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    cergei1971
    1436027693
    Смотришь на нашу сборную игра убожество!Смотришь на Спартак тоже самое!!!!!Лучше бы с такой же командой играли!!!!!Все контрольные матчи!!!!Все бы восхищались стилем Спартака и голами!!!!12-0!!!!!!!Как бы было приятно смотреть на спартаковский стиль!!!!
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    KURUM
    1436036770
    Все встает на свои места..
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    112910415
    1436115738
    работать!
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    ologreds
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