Кержаков: «Папа, с Днем рождения! Я знаю, что мои голы всегда были для тебя лучшим подарком!»

Форвард "Цюриха" Александр Кержаков, впервые отличившийся в составе новой команды в поединке 20-го тура чемпионата Швейцарии против "Люцерна" (2:1), посвятил забитый гол своему отцу, поздравив его таким образом с Днем рождения.

"Хотел бы посвятить этот гол тому, кто родился 11-го февраля 1953-го года в городе Дзержинск (Нижегородской области). Чье имя Анатолий, отчество Рафаилович, а фамилия Кержаков! Папа, с прошедшим Днем рождения! Я знаю, что мои голы были и остаются для тебя лучшим подарком!", – написал Кержаков на странице в социальной сети Instagram.