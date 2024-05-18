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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт: обзор матча 18 мая 2024
Стад Лозанна Уши
18.05.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 4
Завершен
Лозанна-Спорт
26'
К. Сене
35'
К. Сене
42'
А. Саншеш
79'
Ф. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
90'
+3
Желтая карточка
Г. Салаи
82'
Замена
S. Grippo
️️️️
M. Poaty
82'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ф. Диабате
79'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Диабате
Пас отдал
О. Кустодио
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
L. Gassama
78'
Замена
Л. Мулай
️️️️
И. Гарби
66'
61'
Замена
Р. Илие
️️️️
С. Калу
61'
Замена
А. Лусиф
️️️️
R. Giger
Замена
В. Дамашкан
️️️️
М. Хьюле
57'
53'
Замена
Г. Салаи
️️️️
М. Нанизаямо
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Саншеш
Пас отдал
M. Poaty
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Сене
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Сене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Габор Салаи
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
4-1-1-3-1
74
27
5
15
23
24
Акичи
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
27
Хьюле
3-1-3-1-2
30
Летица
34
5
Дабанли
37
Нанизаямо
10
Кустодио
18
24
Бернед
10
Саншеш
90
Калу
34
Диабате
9
Сене
27
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
27
17
Гарби
14
Мулай
14
Мулай
17
Гарби
27
Хьюле
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
Хьюле
37
Нанизаямо
22
Салаи
22
Салаи
37
Нанизаямо
34
12
Лусиф
12
Лусиф
34
34
Диабате
77
Ррудхани
77
Ррудхани
34
Диабате
90
Калу
8
Илие
8
Илие
90
Калу
18
2
2
18
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Лозанна-Спорт
12
Noah Noverraz
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
13
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
7
18
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
- : -
06.12.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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