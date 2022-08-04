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    Людовик Маньин

    Тренер
    Имя Людовик
    Фамилия Маньин
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 20 апреля 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Цюрих 4 4 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Линфилд 0 : 2 Цюрих
    11.08.2022 Цюрих 3 : 0 Линфилд
    18.08.2022 Цюрих 2 : 1 Хартс
    25.08.2022 Хартс 0 : 1 Цюрих
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