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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши: обзор матча 07 октября 2023
Санкт-Галлен
07.10.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
8'
N. Duus Moller
40'
А. Вальчи
90+1'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
ГОЛ! 3:0!
В. Геббельс
90'
+1
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ю. Фон Мос
83'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Б. Фазлийи
83'
74'
Желтая карточка
N. Garcia
73'
Замена
N. Garcia
️️️️
R. Bayard
Замена
Й. Станич
️️️️
П. Суттер
72'
Замена
В. Геббельс
️️️️
N. Duus Moller
72'
64'
Замена
Э. Акичи
️️️️
В. Амдиу
46'
Замена
L. Pos
️️️️
С. Камара
46'
Замена
Ф. Данхо
️️️️
И. Гарби
46'
Замена
Л. Мулай
️️️️
Э. Махмуд
ГОЛ! 2:0!
А. Вальчи
Пас отдал
К. Витциг
40'
ГОЛ! 1:0!
N. Duus Moller
Пас отдал
Ю. Фон Мос
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
25
Валон Амдиу
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
1-4-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
23
Фазлийи
88
Квинтийя
24
Тома
6
Суттер
22
Шмидт
7
Витциг
81
Фон Мос
11
36
Окороджи
3-4-1-2
1
5
49
Камара
27
25
Амдиу
11
Махмуд
10
8
17
Гарби
21
7
Айдини
6
Суттер
4
Станич
4
Станич
6
Суттер
23
Фазлийи
13
Карлен
13
Карлен
23
Фазлийи
11
69
Геббельс
69
Геббельс
11
81
Фон Мос
77
Аколо
77
Аколо
81
Фон Мос
49
Камара
4
4
49
Камара
25
Амдиу
24
Акичи
24
Акичи
25
Амдиу
11
Махмуд
14
Мулай
14
Мулай
11
Махмуд
8
20
20
8
17
Гарби
22
Данхо
22
Данхо
17
Гарби
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Стад Лозанна Уши
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
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0 : 4
18.05.2024
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