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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Лугано
Стад Лозанна Уши - Лугано: обзор матча 30 марта 2024
Стад Лозанна Уши
30.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Лугано
90'
В. Дамашкан (П)
76'
У. Думбия
79'
Ж. Целар
86'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Лугано
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Дамашкан
90'
86'
ГОЛ! 0:3!
K. Przybyłko
Пас отдал
Х. Маю
81'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Ж. Целар
Замена
В. Амдиу
️️️️
R. Bayard
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Штеффен
76'
ГОЛ! 0:1!
У. Думбия
Пас отдал
Л. Лукас Маи
Желтая карточка
А. Али Мохамед
67'
59'
Замена
У. Думбия
️️️️
К. Хайризи
59'
Замена
Х. Маю
️️️️
Я. Чиминьяни
52'
Желтая карточка
А. Гргич
46'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
У. Бизлими
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
Л. Мулай
46'
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Хайдари
21'
Желтая карточка
А. Хайдари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К)
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
4-1-2-3
74
23
5
49
Камара
2
Диаките
24
Акичи
10
8
7
Айдини
14
Мулай
11
Махмуд
4-2-3-1
1
Сайпи
17
Маи
28
Хайризи
21
Хайдари
26
Маркеш
25
Бизлими
8
Гргич
11
Штеффен
21
Чиминьяни
31
Алиседа
9
Целар
14
Мулай
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
14
Мулай
8
25
Амдиу
25
Амдиу
8
21
Хайдари
4
Эспиноса
4
Эспиноса
21
Хайдари
28
Хайризи
20
Думбия
20
Думбия
28
Хайризи
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Саббатини
25
Бизлими
21
Чиминьяни
14
Маю
14
Маю
21
Чиминьяни
9
Целар
93
93
9
Целар
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Лугано
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Лугано
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
12
Офсайды
0
9
Количество передач
328
500
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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