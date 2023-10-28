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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Стад Лозанна Уши
Цюрих - Стад Лозанна Уши: обзор матча 28 октября 2023
Цюрих
28.10.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Стад Лозанна Уши
44'
Д. Окита (П)
24'
И. Гарби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Стад Лозанна Уши
Желтая карточка
Н. Катич
89'
87'
Замена
R. Bayard
️️️️
Э. Акичи
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
82'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
82'
80'
Желтая карточка
L. Pos
77'
Замена
Л. Мулай
️️️️
Э. Махмуд
Замена
Б. Красники
️️️️
И. Мэттью
72'
Замена
А. Герреро
️️️️
Д. Барни
72'
67'
Замена
Э. Эссиам
️️️️
И. Гарби
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Окита
44'
40'
Желтая карточка
С. Камара
Замена
S. Wallner
️️️️
Ф. Дапрела
31'
Желтая карточка
Д. Барни
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Гарби
Пас отдал
Э. Махмуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
7
Альбан Айдини
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
4-1-3-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Дапрела
27
Консейсау
18
Мэттью
19
Маркезано
44
Конде
28
Бораниясевич
18
Барни
14
Окита
4-2-1-3
1
23
5
24
Акичи
4
10
11
Махмуд
17
Гарби
22
Данхо
7
Айдини
21
18
Мэттью
7
Красники
7
Красники
18
Мэттью
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
18
Барни
3
Герреро
3
Герреро
18
Барни
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
5
Дапрела
4
4
5
Дапрела
11
Махмуд
14
Мулай
14
Мулай
11
Махмуд
17
Гарби
6
Эссиам
6
Эссиам
17
Гарби
24
Акичи
8
8
24
Акичи
Остались в запасе
Цюрих
Стад Лозанна Уши
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Цюрих - Стад Лозанна Уши
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Цюрих
Стад Лозанна Уши
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
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