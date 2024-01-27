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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Винтертур
Стад Лозанна Уши - Винтертур: обзор матча 27 января 2024
Стад Лозанна Уши
27.01.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Винтертур
14'
Л. Дзуффи
18'
Н. Буркарт
90+5'
Р. Шнайдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Винтертур
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Р. Шнайдер
Пас отдал
С. Лтайеф
Замена
R. Bayard
️️️️
Э. Акичи
78'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Али Мохамед
78'
73'
Замена
️️️️
Н. Буркарт
Замена
Э. Махмуд
️️️️
G. Kyeremateng
71'
66'
Желтая карточка
С. Сидлер
62'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Гантенбайн
Замена
В. Дамашкан
️️️️
В. Амдиу
62'
46'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
А. Туркес
46'
Замена
️️️️
Л. Дзуффи
39'
Желтая карточка
Н. Буркарт
18'
ГОЛ! 0:2!
Н. Буркарт
Пас отдал
А. Гантенбайн
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дзуффи
Пас отдал
S. Diaby
Пенальти не реализован!
G. Kyeremateng
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
24
Эдмонд Акичи
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
7
N. Manzambi
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
4-2-2-1-1
74
5
Али Мохамед
5
15
4
25
Амдиу
24
Акичи
22
Эберхард
10
7
Айдини
18
4-3-1-2
1
Келлер
17
Гантенбайн
23
18
24
Сидлер
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
16
Шнайдер
99
Буркарт
7
5
Али Мохамед
49
Камара
49
Камара
5
Али Мохамед
24
Акичи
8
8
24
Акичи
18
11
Махмуд
11
Махмуд
18
25
Амдиу
31
Дамашкан
31
Дамашкан
25
Амдиу
17
Гантенбайн
10
Фофана
10
Фофана
17
Гантенбайн
Туркес
47
Лтайеф
47
Лтайеф
Туркес
9
Туркес
9
Туркес
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Винтертур
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
8
Самир Рамизи
ЛВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
8
Самир Рамизи
ЛВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Винтертур
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
14
Офсайды
0
6
Количество передач
623
298
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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Стад Лозанна Уши
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1
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