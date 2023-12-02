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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Базель
Стад Лозанна Уши - Базель: обзор матча 02 декабря 2023
Стад Лозанна Уши
02.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Базель
2'
А. Каде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Базель
78'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Вторая желтая
Ф. Данхо
75'
Желтая карточка
И. Гарби
63'
59'
Замена
К. Рюгг
️️️️
М. Дрегер
52'
Желтая карточка
М. Дрегер
Замена
С. Камара
️️️️
А. Али Мохамед
46'
Желтая карточка
Э. Акичи
43'
Желтая карточка
Ф. Данхо
24'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Каде
Пас отдал
Ф. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
3-2-2-2-1
1
5
4
24
Акичи
23
5
Али Мохамед
10
11
Махмуд
17
Гарби
7
Айдини
22
Данхо
2-1-4-1-2
1
Хитц
37
Дрегер
4
ван Бремен
12
Вейга
34
Джака
31
Шмид
20
Фрай
21
Дубасен
30
Каде
33
99
Йованович
5
Али Мохамед
49
Камара
49
Камара
5
Али Мохамед
37
Дрегер
27
Рюгг
27
Рюгг
37
Дрегер
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Базель
74
Jeremy Vachoux
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
36
Eliah Jordan
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Базель
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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