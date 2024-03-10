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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Люцерн
Стад Лозанна Уши - Люцерн: обзор матча 10 марта 2024
Стад Лозанна Уши
10.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
58'
И. Гарби
73'
Т. Оку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Люцерн
90'
+5
Желтая карточка
Т. Клидже
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
Э. Махмуд
85'
81'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Н. Белоко
80'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Грбич
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Оку
69'
Замена
Т. Клидже
️️️️
S. Ottiger
68'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
ГОЛ! 1:0!
И. Гарби
58'
Замена
С. Камара
️️️️
L. Pos
46'
42'
Желтая карточка
Н. Белоко
40'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
С. Шадер
Желтая карточка
В. Амдиу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
(К)
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Люцерн
6
Денис Симани
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-1-2-3
74
23
5
4
2
Диаките
25
Амдиу
10
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
4-3-1-2
1
Лорец
20
Дорн
14
Жакес
4
Лефгрен
2
17
Фридек
16
Белоко
26
Кадак
69
Шадер
10
Оку
9
Грбич
4
49
Камара
49
Камара
4
11
Махмуд
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
11
Махмуд
16
Белоко
32
Хаас
32
Хаас
16
Белоко
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
69
Шадер
19
Ульрих
19
Ульрих
69
Шадер
2
18
Клидже
18
Клидже
2
9
Грбич
9
Адеми
9
Адеми
9
Грбич
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Люцерн
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
6
Денис Симани
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Симани
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Люцерн
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
7
10
Офсайды
0
7
Количество передач
425
330
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Новости команд
Все
Стад Лозанна Уши
Люцерн
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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