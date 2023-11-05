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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Санкт-Галлен
Стад Лозанна Уши - Санкт-Галлен: обзор матча 05 ноября 2023
Стад Лозанна Уши
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
35'
Л. Мулай
42'
Л. Мулай
17'
Ч. Аколо
48'
А. Шмидт
54'
В. Геббельс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Санкт-Галлен
90'
Желтая карточка
А. Шмидт
86'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
Б. Тома
84'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Г. Карлен
Замена
Э. Эссиам
️️️️
R. Bayard
78'
70'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
В. Геббельс
70'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ч. Аколо
Желтая карточка
Э. Акичи
66'
Замена
И. Гарби
️️️️
N. Garcia
64'
Замена
М. Хьюле
️️️️
D. Ouedraogo
64'
Замена
С. Камара
️️️️
L. Gassama
58'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Геббельс
48'
ГОЛ! 2:2!
А. Шмидт
Пас отдал
Б. Тома
ГОЛ! 2:1!
Л. Мулай
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мулай
35'
Желтая карточка
D. Ouedraogo
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
Желтая карточка
L. Gassama
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-2-3-2
1
5
15
24
Акичи
23
27
10
14
Мулай
8
20
7
Айдини
3-2-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
4
Станич
46
Дзанотти
24
Тома
64
Стеванович
22
Шмидт
13
Карлен
69
Геббельс
77
Аколо
81
Фон Мос
27
49
Камара
49
Камара
27
8
6
Эссиам
6
Эссиам
8
20
17
Гарби
17
Гарби
20
15
27
Хьюле
27
Хьюле
15
13
Карлен
23
Фазлийи
23
Фазлийи
13
Карлен
24
Тома
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
24
Тома
69
Геббельс
11
11
69
Геббельс
77
Аколо
10
Мамбимби
10
Мамбимби
77
Аколо
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Санкт-Галлен
30
Tristan Zesiger
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Санкт-Галлен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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