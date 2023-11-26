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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Стад Лозанна Уши
Лозанна-Спорт - Стад Лозанна Уши: обзор матча 26 ноября 2023
Лозанна-Спорт
26.11.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
66'
Б. Лабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Стад Лозанна Уши
Замена
D. Schwizer
️️️️
С. Калу
89'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
К. Сене
89'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Ф. Диабате
80'
Замена
R. Giger
️️️️
О. Кустодио
80'
76'
Желтая карточка
Л. Мулай
76'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
L. Gassama
Желтая карточка
Б. Лабе
70'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лабе
Пас отдал
О. Кустодио
66'
Замена
Б. Лабе
️️️️
Р. Илие
58'
58'
Замена
Л. Мулай
️️️️
И. Гарби
Желтая карточка
J. Roche
54'
11'
Замена
М. Хьюле
️️️️
L. Obexer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
(К)
ОП
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Флориан Данхо
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лозанна-Спорт
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
11
Trae Coyle
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
1-1-3-2-3
30
Летица
3
Дюсенн
10
Кустодио
18
24
24
Бернед
8
Илие
90
Калу
51
Хушич
34
Диабате
9
Сене
3-2-2-1-2
1
27
24
Акичи
4
5
15
47
10
17
Гарби
21
22
Данхо
10
Кустодио
34
34
10
Кустодио
34
Диабате
25
Сузуки
25
Сузуки
34
Диабате
9
Сене
7
Кукурузович
7
Кукурузович
9
Сене
90
Калу
7
7
90
Калу
8
Илие
96
Лабе
96
Лабе
8
Илие
27
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
27
17
Гарби
14
Мулай
14
Мулай
17
Гарби
21
27
Хьюле
27
Хьюле
21
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
21
Raphael Spiegel
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Лозанна-Спорт - Стад Лозанна Уши
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
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