Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Стад Лозанна Уши
Базель - Стад Лозанна Уши: обзор матча 14 мая 2024
Базель
14.05.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
63'
А. Айети
90+6'
М. Дрегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Стад Лозанна Уши
ГОЛ! 2:0!
М. Дрегер
90'
+6
88'
Замена
R. Bayard
️️️️
Э. Акичи
Замена
М. Дрегер
️️️️
Д. Шмид
74'
64'
Замена
М. Хьюле
️️️️
Л. Мулай
ГОЛ! 1:0!
А. Айети
Пас отдал
Ф. ван Бремен
63'
58'
Желтая карточка
L. Pos
Замена
А. Айети
️️️️
Т. Джака
58'
Желтая карточка
Д. Шмид
49'
Замена
Б. Кололли
️️️️
Г. Сигуа
46'
45'
+6
Желтая карточка
J. Vachoux
Желтая карточка
Т. Джака
45'
+6
43'
Желтая карточка
И. Гарби
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
А. Баришич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
14
Лиридон Мулай
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
37
Баришич
18
Аджетей
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
34
Джака
20
Фрай
38
Сигуа
31
Шмид
30
Каде
11
Барри
4-1-1-3-1
1
2
Диаките
5
4
23
24
Акичи
10
11
Махмуд
14
Мулай
17
Гарби
31
Дамашкан
37
Баришич
3
Вуйоз
3
Вуйоз
37
Баришич
31
Шмид
37
Дрегер
37
Дрегер
31
Шмид
38
Сигуа
10
Кололли
10
Кололли
38
Сигуа
34
Джака
9
Айети
9
Айети
34
Джака
24
Акичи
8
8
24
Акичи
14
Мулай
27
Хьюле
27
Хьюле
14
Мулай
Остались в запасе
Базель
Стад Лозанна Уши
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Базель - Стад Лозанна Уши
2
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
9
Офсайды
7
1
Количество передач
507
432
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Стад Лозанна Уши
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+