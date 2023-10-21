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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт: обзор матча 21 октября 2023
Стад Лозанна Уши
21.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
88'
Н. Дюсенн (АГ)
29'
К. Сене
81'
К. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
90'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Дюсенн
88'
Замена
Л. Мулай
️️️️
L. Obexer
85'
Желтая карточка
И. Гарби
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Сене
79'
Замена
Р. Илие
️️️️
С. Калу
71'
Замена
О. Кустодио
️️️️
А. Саншеш
Замена
Э. Махмуд
️️️️
Э. Эссиам
69'
52'
Пенальти не реализован!
Н. Дюсенн
46'
Замена
M. Poaty
️️️️
К. Каблан
46'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Т. Сузуки
Замена
С. Камара
️️️️
L. Gassama
46'
Желтая карточка
Э. Акичи
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Сене
Желтая карточка
L. Pos
11'
9'
Желтая карточка
К. Каблан
6'
Желтая карточка
Т. Сузуки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
24
Jamie Roche
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кали Сене
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
22
Флориан Данхо
ЦФ
Лозанна-Спорт
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
4-3-1-2
1
24
Акичи
5
4
27
10
6
Эссиам
47
17
Гарби
21
7
Айдини
3-3-1-3
30
Летица
22
Каблан
3
Дюсенн
34
24
24
Бернед
25
Сузуки
90
Калу
51
Хушич
10
Саншеш
9
Сене
27
49
Камара
49
Камара
27
21
14
Мулай
14
Мулай
21
6
Эссиам
11
Махмуд
11
Махмуд
6
Эссиам
10
Саншеш
10
Кустодио
10
Кустодио
10
Саншеш
22
Каблан
18
18
22
Каблан
90
Калу
8
Илие
8
Илие
90
Калу
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
25
Сузуки
34
Диабате
34
Диабате
25
Сузуки
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Лозанна-Спорт
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
22
Флориан Данхо
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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