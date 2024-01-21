Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Стад Лозанна Уши
Лугано - Стад Лозанна Уши: обзор матча 21 января 2024
Лугано
21.01.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Стад Лозанна Уши
61'
У. Бизлими
82'
У. Бизлими
8'
G. Kyeremateng (П)
17'
М. Эберхард
35'
И. Гарби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Стад Лозанна Уши
Желтая карточка
Ш. Влади
90'
+3
84'
Желтая карточка
Э. Акичи
ГОЛ! 2:3!
У. Бизлими
Пас отдал
Д. Саббатини
82'
80'
Замена
С. Камара
️️️️
М. Эберхард
Желтая карточка
Я. Чиминьяни
79'
Замена
М. Маркеш
️️️️
Х. Маю
76'
69'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
G. Kyeremateng
Желтая карточка
Х. Маю
66'
ГОЛ! 1:3!
У. Бизлими
61'
Замена
А. Гргич
️️️️
М. Боттани
60'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Л. Лукас Маи
60'
55'
Красная карточка
И. Гарби
45'
+1
Желтая карточка
М. Эберхард
35'
ГОЛ! 0:3!
И. Гарби
Пас отдал
А. Али Мохамед
Замена
М. Боттани
️️️️
У. Думбия
30'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Эберхард
Пас отдал
G. Kyeremateng
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
G. Kyeremateng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
24
Эдмонд Акичи
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лугано
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
48
Romeo Morandi
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
4-1-3-1-1
13
17
Маи
28
Хайризи
21
Хайдари
4
Эспиноса
20
Думбия
14
Саббатини
25
Бизлими
14
Маю
21
Чиминьяни
19
Влади
4-2-1-2-1
1
5
15
5
Али Мохамед
4
25
Амдиу
24
Акичи
22
Эберхард
7
Айдини
17
Гарби
18
14
Маю
26
Маркеш
26
Маркеш
14
Маю
Боттани
8
Гргич
8
Гргич
Боттани
20
Думбия
10
Боттани
10
Боттани
20
Думбия
17
Маи
9
Целар
9
Целар
17
Маи
22
Эберхард
49
Камара
49
Камара
22
Эберхард
18
31
Дамашкан
31
Дамашкан
18
Остались в запасе
Лугано
Стад Лозанна Уши
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
74
Jeremy Vachoux
ВР
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Лугано - Стад Лозанна Уши
3
1
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
11
2
Количество передач
499
320
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Новости команд
Все
Лугано
Стад Лозанна Уши
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+