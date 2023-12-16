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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Янг Бойз
Стад Лозанна Уши - Янг Бойз: обзор матча 16 декабря 2023
Стад Лозанна Уши
16.12.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Янг Бойз
77'
И. Гарби
10'
Д. Малес
20'
С. Ганвула
36'
Д. Малес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Янг Бойз
Желтая карточка
Л. Мулай
90'
+3
90'
Желтая карточка
У. Гарсия
87'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Н. Перссон
Замена
R. Bayard
️️️️
Э. Акичи
84'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
L. Gassama
78'
ГОЛ! 1:3!
И. Гарби
77'
73'
Замена
Э. Колли
️️️️
Ж. Монтейру
73'
Замена
М. Чайва
️️️️
Л. Блум
64'
Замена
️️️️
С. Ганвула
47'
Желтая карточка
С. Ганвула
46'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Л. Лакомы
36'
ГОЛ! 0:3!
Д. Малес
Пас отдал
Ж. Монтейру
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Ганвула
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Малес
Пас отдал
Л. Блум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-2-3
1
27
5
4
23
24
Акичи
10
47
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
4-3-3
16
фон Бальмус
27
Блум
23
Бенито
5
Камара
16
Перссон
24
Лакомы
30
Лаупер
23
Угринич
19
Малес
99
Монтейру
17
Нсаме
27
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
27
24
Акичи
8
8
24
Акичи
16
Перссон
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Перссон
27
Блум
14
Чайва
14
Чайва
27
Блум
24
Лакомы
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Лакомы
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
35
Ганвула
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Янг Бойз
74
Jeremy Vachoux
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Янг Бойз
1
2
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
8
Офсайды
0
2
Количество передач
209
220
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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