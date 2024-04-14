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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Винтертур
Стад Лозанна Уши - Винтертур: обзор матча 14 апреля 2024
Стад Лозанна Уши
14.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Винтертур
68'
А. Туркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Винтертур
90'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Р. Шнайдер
90'
Замена
C. Chiappetta
️️️️
С. Лтайеф
82'
Замена
Т. Корбас
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
В. Амдиу
️️️️
R. Bayard
78'
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Туркес
Пас отдал
Б. Стильхарт
67'
Замена
А. Туркес
️️️️
A. Baroan
46'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
А. Гантенбайн
44'
Желтая карточка
А. Гантенбайн
Красная карточка
С. Камара
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
3-3-1-3
74
49
Камара
27
5
Али Мохамед
5
24
Акичи
4
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
3-2-1-3-1
1
Келлер
23
21
18
17
Гантенбайн
24
Сидлер
4
Стильхарт
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
17
8
25
Амдиу
25
Амдиу
8
16
Шнайдер
22
Дюррер
22
Дюррер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
14
Корбас
14
Корбас
11
Ди Джусто
17
Гантенбайн
99
Буркарт
99
Буркарт
17
Гантенбайн
47
Лтайеф
20
20
47
Лтайеф
17
9
Туркес
9
Туркес
17
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Винтертур
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Винтертур
1
1
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
12
Офсайды
0
8
Количество передач
426
389
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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