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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Стад Лозанна Уши
Ивердон - Стад Лозанна Уши: обзор матча 10 декабря 2023
Ивердон
10.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Стад Лозанна Уши
72'
А. Сотье
80'
М. Тижани
13'
И. Гарби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Стад Лозанна Уши
Желтая карточка
В. Тасар
90'
+7
Желтая карточка
К. Оморуйи
90'
+6
Желтая карточка
С. Бреза
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Тижани
Пас отдал
А. Лусиф
80'
Замена
М. Клепач
️️️️
L.
77'
77'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 1:1!
А. Сотье
72'
71'
Замена
Л. Мулай
️️️️
И. Гарби
68'
Красная карточка
Ф. Данхо
61'
Желтая карточка
С. Камара
40'
Желтая карточка
D. Ouedraogo
24'
Желтая карточка
И. Гарби
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Гарби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
11
Элиес Махмуд
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
3-2-3-2
1
Бреза
13
Тижани
6
12
Лусиф
4
Дель Фабро
32
Сотье
10
Кеспедес
4
Корнесс
27
Тасар
28
9
Оморуйи
3-2-3-2
1
5
15
24
Акичи
49
Камара
4
11
Махмуд
10
47
7
Айдини
17
Гарби
28
77
Клепач
77
Клепач
28
49
Камара
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
49
Камара
17
Гарби
14
Мулай
14
Мулай
17
Гарби
Остались в запасе
Ивердон
Стад Лозанна Уши
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Ивердон - Стад Лозанна Уши
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
8
4
Офсайды
2
0
Количество передач
257
204
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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