Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Цюрих
Стад Лозанна Уши - Цюрих: обзор матча 12 августа 2023
Стад Лозанна Уши
12.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Цюрих
35'
Д. Окита (П)
72'
А. Маркезано
90+2'
Л. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Цюрих
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Л. Камбери
Пас отдал
А. Герреро
90'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Окита
83'
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Барни
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Маркезано
Пас отдал
А. Герреро
Замена
Л. Мулай
️️️️
N. Garcia
71'
68'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Ф. Рохнер
Замена
В. Амдиу
️️️️
R. Bayard
60'
Желтая карточка
М. Хьюле
56'
Желтая карточка
С. Камара
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Окита
Желтая карточка
R. Bayard
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
7
Альбан Айдини
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
25
Валон Амдиу
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-3-4
1
27
23
49
Камара
47
8
10
27
Хьюле
7
Айдини
22
Данхо
20
3-1-3-3
25
Брехнер
5
Дапрела
25
Катич
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
27
Рохнер
14
Окита
18
Барни
3
Герреро
20
14
Мулай
14
Мулай
20
8
25
Амдиу
25
Амдиу
8
27
Рохнер
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Рохнер
18
Барни
7
Красники
7
Красники
18
Барни
14
Окита
18
Сантини
18
Сантини
14
Окита
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Цюрих
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Цюрих
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Новости команд
Все
Стад Лозанна Уши
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+