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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт: обзор матча 10 февраля 2024
Стад Лозанна Уши
10.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
32'
И. Гарби
45+2'
Д. Ррудхани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
Замена
L. Obexer
️️️️
Э. Махмуд
89'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Али Мохамед
89'
84'
Желтая карточка
Г. Салаи
82'
Замена
Б. Лабе
️️️️
К. Сене
82'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Д. Ррудхани
Замена
G. Kyeremateng
️️️️
В. Дамашкан
80'
75'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
75'
Замена
К. Каблан
️️️️
M. Poaty
75'
Замена
О. Кустодио
️️️️
С. Пафунди
72'
Желтая карточка
M. Poaty
64'
Желтая карточка
R. Giger
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Ррудхани
Пас отдал
К. Сене
ГОЛ! 1:0!
И. Гарби
Пас отдал
Э. Махмуд
32'
Желтая карточка
А. Али Мохамед
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
(К)
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
8
Рарес Илие
ЛВ
18
Morgan Poaty
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Лозанна-Спорт
22
Крис Каблан
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
4-1-1-3-1
74
5
Али Мохамед
5
15
23
24
Акичи
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
31
Дамашкан
3-4-2-1
30
Летица
34
3
Дюсенн
22
Салаи
18
24
Бернед
24
77
Ррудхани
20
Пафунди
8
Илие
9
Сене
5
Али Мохамед
49
Камара
49
Камара
5
Али Мохамед
11
Махмуд
21
21
11
Махмуд
31
Дамашкан
18
18
31
Дамашкан
18
22
Каблан
22
Каблан
18
20
Пафунди
10
Кустодио
10
Кустодио
20
Пафунди
77
Ррудхани
34
Диабате
34
Диабате
77
Ррудхани
9
Сене
96
Лабе
96
Лабе
9
Сене
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Лозанна-Спорт
12
Noah Noverraz
ВР
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
17
Seydou Traoré
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Лозанна-Спорт
1
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
17
Офсайды
0
3
Количество передач
369
374
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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