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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Ивердон - Стад Лозанна Уши
Ивердон - Стад Лозанна Уши: обзор матча 20 апреля 2024
Ивердон
20.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
11'
К. Оморуйи
51'
L.
90+4'
А. Махиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ивердон - Стад Лозанна Уши
ГОЛ! 3:0!
А. Махиус
Пас отдал
L.
90'
+4
Замена
М. Родригеш
️️️️
К. Оморуйи
90'
83'
Замена
G. Kyeremateng
️️️️
В. Амдиу
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
К. Маркеш
76'
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Аке
76'
68'
Замена
Л. Мулай
️️️️
И. Гарби
Пенальти не реализован!
А. Махиус
64'
63'
Желтая карточка
J. Vachoux
Замена
Р. Азеведо
️️️️
Б. Кеспедес
60'
ГОЛ! 2:0!
L.
51'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Оморуйи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-2-1-3
13
Бернардони
33
Каменович
13
Тижани
6
4
Маркеш
10
Олесен
10
Кеспедес
11
Аке
18
Махиус
28
9
Оморуйи
4-1-2-3
74
5
4
27
23
25
Амдиу
8
10
11
Махмуд
17
Гарби
7
Айдини
11
Аке
32
Сотье
32
Сотье
11
Аке
10
Кеспедес
17
Азеведо
17
Азеведо
10
Кеспедес
9
Оморуйи
19
Родригеш
19
Родригеш
9
Оморуйи
4
Маркеш
23
23
4
Маркеш
17
Гарби
14
Мулай
14
Мулай
17
Гарби
25
Амдиу
18
18
25
Амдиу
Остались в запасе
Ивердон
Стад Лозанна Уши
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Ивердон - Стад Лозанна Уши
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
12
Офсайды
10
2
Количество передач
286
447
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Desiree Grundbacher, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
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