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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Стад Лозанна Уши
Цюрих - Стад Лозанна Уши: обзор матча 17 марта 2024
Цюрих
17.03.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Стад Лозанна Уши
10'
Д. Окита
19'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Стад Лозанна Уши
90'
+6
Желтая карточка
Э. Акичи
90'
+5
Желтая карточка
Э. Махмуд
90'
+1
Замена
N. Garcia
️️️️
И. Гарби
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
А. Маркезано
90'
+1
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Окита
90'
+1
Желтая карточка
М. Криезиу
87'
Желтая карточка
Д. Барни
78'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
77'
Замена
Н. Бораниясевич
️️️️
Н. Катич
76'
Замена
Д. Барни
️️️️
И. Мэттью
76'
46'
Замена
Э. Акичи
️️️️
В. Амдиу
ГОЛ! 2:0!
А. Маркезано
Пас отдал
Б. Красники
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окита
Пас отдал
И. Мэттью
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
25
Валон Амдиу
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
14
Лиридон Мулай
АП
20
Nathan Garcia
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-3-2-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
31
Криезиу
44
Данте
18
Мэттью
27
Консейсау
44
Конде
19
Маркезано
7
Красники
14
Окита
4-1-2-3
74
2
Диаките
5
49
Камара
23
25
Амдиу
10
8
11
Махмуд
17
Гарби
7
Айдини
25
Катич
28
Бораниясевич
28
Бораниясевич
25
Катич
19
Маркезано
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
19
Маркезано
18
Мэттью
18
Барни
18
Барни
18
Мэттью
14
Окита
18
Сантини
18
Сантини
14
Окита
25
Амдиу
24
Акичи
24
Акичи
25
Амдиу
17
Гарби
20
20
17
Гарби
Остались в запасе
Цюрих
Стад Лозанна Уши
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Цюрих - Стад Лозанна Уши
3
2
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
5
3
Офсайды
4
1
Количество передач
259
177
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Цюрих
Стад Лозанна Уши
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
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