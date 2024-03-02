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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
Стад Лозанна Уши - Грассхоппер: обзор матча 02 марта 2024
Стад Лозанна Уши
02.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
10'
Д. Бабунски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
Замена
В. Амдиу
️️️️
Э. Акичи
90'
+2
74'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Д. Бабунски
74'
Замена
Д. Камери
️️️️
А. Абраши
72'
Желтая карточка
Д. Бабунски
67'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
57'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Ф. Момо
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бабунски
Желтая карточка
Э. Акичи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Samuel Marques
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
70
Дижон Камери
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3-3-2-2
74
5
4
5
Али Мохамед
23
24
Акичи
2
Диаките
8
10
17
Гарби
7
Айдини
3-2-2-1-2
71
Хаммел
28
54
15
Секо
3
Паскочи
16
Ндика Матам
6
Абраши
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
12
Бабунски
24
Акичи
25
Амдиу
25
Амдиу
24
Акичи
77
де Карвальо Феррейра
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
11
Шурпф
11
Шурпф
12
Бабунски
6
Абраши
70
Камери
70
Камери
6
Абраши
22
Момо
11
11
22
Момо
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Грассхоппер
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Samuel Marques
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Samuel Marques
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
1
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
16
Офсайды
0
4
Количество передач
505
334
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
3
4
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Новости команд
Все
Стад Лозанна Уши
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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