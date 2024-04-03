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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Стад Лозанна Уши
Серветт - Стад Лозанна Уши: обзор матча 03 апреля 2024
Серветт
03.04.2024, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Стад Лозанна Уши
78'
Ж. Гуйемено
27'
А. Айдини
84'
В. Дамашкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Стад Лозанна Уши
Вторая желтая
А. Барон
90'
+5
85'
Замена
М. Хьюле
️️️️
Э. Махмуд
84'
ГОЛ! 1:2!
В. Дамашкан
Пас отдал
Э. Махмуд
83'
Желтая карточка
В. Дамашкан
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
М. Стеванович
78'
Желтая карточка
А. Барон
75'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Нисимура
66'
Замена
А. Барон
️️️️
Д. Дулин
66'
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Маньин
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Айдини
Пас отдал
И. Гарби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
3-3-2-2
18
Малл
4
Руй
6
Бронн
77
Болла
18
Мазику
28
Дулин
2
Маньин
9
Стеванович
8
Конья
20
Нисимура
27
Кривелли
4-1-2-3
74
5
Али Мохамед
5
49
Камара
23
24
Акичи
8
10
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
28
Дулин
6
Барон
6
Барон
28
Дулин
20
Нисимура
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Нисимура
2
Маньин
8
Антунес
8
Антунес
2
Маньин
11
Махмуд
27
Хьюле
27
Хьюле
11
Махмуд
Остались в запасе
Серветт
Стад Лозанна Уши
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Dany Da Silva
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Серветт - Стад Лозанна Уши
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
14
7
Офсайды
12
0
Количество передач
501
349
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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