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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Стад Лозанна Уши
Серветт - Стад Лозанна Уши: обзор матча 04 февраля 2024
Серветт
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Стад Лозанна Уши
11'
Э. Кривелли
13'
Г. Ондуа
59'
Б. Болла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Стад Лозанна Уши
90'
+3
Желтая карточка
В. Дамашкан
Замена
М. Стеванович
️️️️
Б. Болла
84'
75'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
G. Kyeremateng
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
66'
Замена
Т. Маньин
️️️️
А. Антунес
66'
ГОЛ! 3:0!
Б. Болла
59'
45'
+2
Желтая карточка
L. Pos
45'
Желтая карточка
Э. Акичи
32'
Замена
R. Bayard
️️️️
М. Эберхард
ГОЛ! 2:0!
Г. Ондуа
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Б. Болла
11'
10'
Желтая карточка
М. Эберхард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
4
Lucas Pos
(К)
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
11
Элиес Махмуд
ПВ
7
Альбан Айдини
ПВ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-2-2-2-1
18
Малл
19
Северен
4
Руй
77
Болла
18
Мазику
6
Цунемото
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
4-3-2-1
74
5
4
5
Али Мохамед
23
22
Эберхард
47
10
7
Айдини
11
Махмуд
18
8
Антунес
2
Маньин
2
Маньин
8
Антунес
77
Болла
9
Стеванович
9
Стеванович
77
Болла
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
22
Эберхард
8
8
22
Эберхард
18
31
Дамашкан
31
Дамашкан
18
Остались в запасе
Серветт
Стад Лозанна Уши
32
Жереми Фрик
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Dany Da Silva
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
14
Лиридон Мулай
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
30
Самба Леле Диба
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
14
Лиридон Мулай
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Серветт - Стад Лозанна Уши
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
0
2
Нарушения
11
13
Офсайды
9
0
Количество передач
475
517
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Стад-де-Женев
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