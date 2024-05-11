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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Ивердон
Стад Лозанна Уши - Ивердон: обзор матча 11 мая 2024
Стад Лозанна Уши
11.05.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ивердон
77'
Л. Мулай
87'
Л. Мулай
69'
К. Оморуйи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стад Лозанна Уши - Ивердон
Замена
М. Эберхард
️️️️
Л. Мулай
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мулай
Пас отдал
L. Gassama
87'
Замена
Ш. Аби
️️️️
В. Дамашкан
79'
78'
Желтая карточка
П. Бернардони
ГОЛ! 1:1!
Л. Мулай
Пас отдал
В. Дамашкан
77'
76'
Замена
М. Родригеш
️️️️
Д. Дель Фабро
Желтая карточка
L. Gassama
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Оморуйи
Пас отдал
К. Лунгойи
Желтая карточка
В. Дамашкан
64'
61'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
А. Махиус
61'
Замена
Р. Азеведо
️️️️
М. Олесен
42'
Желтая карточка
А. Сотье
Желтая карточка
L. Pos
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К)
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
15
Marc Tsoungui
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
4-2-2-2
1
27
23
5
4
8
10
14
Мулай
7
Айдини
31
Дамашкан
27
Хьюле
3-2-2-3
13
Бернардони
4
Дель Фабро
4
Маркеш
6
32
Сотье
33
Каменович
10
Олесен
10
Кеспедес
28
9
Оморуйи
18
Махиус
14
Мулай
22
Эберхард
22
Эберхард
14
Мулай
31
Дамашкан
7
Аби
7
Аби
31
Дамашкан
10
Олесен
17
Азеведо
17
Азеведо
10
Олесен
4
Дель Фабро
19
Родригеш
19
Родригеш
4
Дель Фабро
18
Махиус
11
Лунгойи
11
Лунгойи
18
Махиус
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Ивердон
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
15
Marc Tsoungui
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
15
Marc Tsoungui
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
17
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Ивердон
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
379
405
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Thies, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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