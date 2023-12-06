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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
Янг Бойз - Стад Лозанна Уши: обзор матча 06 декабря 2023
Янг Бойз
06.12.2023, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
76'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
Красная карточка
С. Джанко
87'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Д. Ррудхани
83'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
У. Гарсия
76'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Н. Перссон
72'
68'
Замена
И. Гарби
️️️️
Л. Мулай
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ф. Угринич
64'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Э. Колли
64'
Замена
М. Элиа
️️️️
С. Ганвула
63'
Пенальти не реализован!
Ж. Нсаме
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
11
Элиес Махмуд
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
16
Перссон
12
Аменда
28
Лустенбергер
17
Джанко
77
Ррудхани
23
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
35
Ганвула
17
Нсаме
3-2-4-1
1
15
49
Камара
24
Акичи
4
5
14
Мулай
47
10
11
Махмуд
7
Айдини
16
Перссон
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Перссон
23
Угринич
30
Лаупер
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
24
Лакомы
24
Лакомы
19
Колли
77
Ррудхани
99
Монтейру
99
Монтейру
77
Ррудхани
35
Ганвула
12
Элиа
12
Элиа
35
Ганвула
14
Мулай
17
Гарби
17
Гарби
14
Мулай
Остались в запасе
Янг Бойз
Стад Лозанна Уши
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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