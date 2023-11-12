Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Стад Лозанна Уши
Грассхоппер - Стад Лозанна Уши: обзор матча 12 ноября 2023
Грассхоппер
12.11.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Стад Лозанна Уши
26'
Ф. Момо
28'
Ф. Момо
36'
А. Мабиль
44'
Ц. Вильям Нденг
51'
Ф. Момо
75'
Л. Мулай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Стад Лозанна Уши
Желтая карточка
Ф. де Карвальо Феррейра
87'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
83'
Замена
Г. Моранди
️️️️
А. Мабиль
83'
76'
Замена
D. Ouedraogo
️️️️
R. Bayard
75'
ГОЛ! 5:1!
Л. Мулай
Пас отдал
Э. Махмуд
Замена
Э. Растодер
️️️️
Ф. Момо
68'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Финк
68'
63'
Замена
Э. Эссиам
️️️️
И. Гарби
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
62'
62'
Замена
N. Garcia
️️️️
Ф. Данхо
59'
Желтая карточка
Э. Махмуд
ГОЛ! 5:0!
Ф. Момо
Пас отдал
А. Мабиль
51'
ГОЛ! 4:0!
Ц. Вильям Нденг
44'
ГОЛ! 3:0!
А. Мабиль
Пас отдал
Б. Финк
36'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Момо
Пас отдал
Ф. Ходжа
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Момо
Пас отдал
Ф. де Карвальо Феррейра
26'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
П. Шурпф
19'
Желтая карточка
А. Абраши
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
4-4-2
71
Хаммел
19
Ходжа
15
Секо
28
3
Паскочи
11
Шурпф
6
Абраши
11
Мабиль
7
Нденг
21
Финк
22
Момо
3-4-1-2
1
4
23
5
8
47
11
Махмуд
14
Мулай
17
Гарби
22
Данхо
27
Хьюле
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
22
Момо
74
Растодер
74
Растодер
22
Момо
11
Мабиль
11
Моранди
11
Моранди
11
Мабиль
21
Финк
12
Бабунски
12
Бабунски
21
Финк
8
15
15
8
17
Гарби
6
Эссиам
6
Эссиам
17
Гарби
22
Данхо
20
20
22
Данхо
Остались в запасе
Грассхоппер
Стад Лозанна Уши
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Грассхоппер - Стад Лозанна Уши
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Стад Лозанна Уши
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+