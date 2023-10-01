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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Стад Лозанна Уши
Базель - Стад Лозанна Уши: обзор матча 01 октября 2023
Базель
01.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Стад Лозанна Уши
69'
Э. Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Стад Лозанна Уши
Красная карточка
А. Комас
90'
+6
90'
+6
Пенальти не реализован!
Ф. Данхо
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
А. Баришич
78'
77'
Замена
В. Амдиу
️️️️
Э. Акичи
Замена
Г. Сигуа
️️️️
М. Малоне
72'
Замена
Т. Джака
️️️️
Ф. Фрай
72'
Желтая карточка
Ж. Огустен
70'
Желтая карточка
Р. Вейга
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
Э. Махмуд
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Ю. Демир
67'
64'
Замена
Э. Махмуд
️️️️
И. Гарби
43'
Желтая карточка
А. Али Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
3-1-2-4
1
Хитц
37
Баришич
3
Комас
37
Дрегер
12
Вейга
20
Фрай
31
Шмид
22
Демир
99
Йованович
33
11
Малоне
3-2-3-1-1
1
5
Али Мохамед
24
Акичи
27
5
49
Камара
6
Эссиам
47
10
17
Гарби
7
Айдини
37
Баришич
4
ван Бремен
4
ван Бремен
37
Баришич
11
Малоне
38
Сигуа
38
Сигуа
11
Малоне
20
Фрай
34
Джака
34
Джака
20
Фрай
22
Демир
97
Огустен
97
Огустен
22
Демир
24
Акичи
25
Амдиу
25
Амдиу
24
Акичи
17
Гарби
11
Махмуд
11
Махмуд
17
Гарби
Остались в запасе
Базель
Стад Лозанна Уши
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
21
Linus Obexer
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Базель - Стад Лозанна Уши
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
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0 : 4
18.05.2024
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