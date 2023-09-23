Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Стад Лозанна Уши
Винтертур - Стад Лозанна Уши: обзор матча 23 сентября 2023
Винтертур
23.09.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Стад Лозанна Уши
31'
М. Ди Джусто
40'
А. Туркес
38'
L. Pos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Стад Лозанна Уши
Желтая карточка
R. Arnold
90'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
С. Лтайеф
82'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Балле
82'
Замена
R. Arnold
️️️️
G. Lekaj
69'
Замена
Y. Schmid
️️️️
Б. Стильхарт
63'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Ди Джусто
63'
62'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
L. Obexer
59'
Желтая карточка
Э. Эссиам
51'
Желтая карточка
L. Obexer
Желтая карточка
А. Туркес
47'
46'
Замена
С. Камара
️️️️
L. Pos
46'
Замена
Э. Эссиам
️️️️
R. Bayard
ГОЛ! 2:1!
А. Туркес
Пас отдал
М. Ди Джусто
40'
38'
ГОЛ! 1:1!
L. Pos
Пас отдал
И. Гарби
34'
Желтая карточка
Ф. Данхо
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Джусто
Пас отдал
Т. Шаттин
31'
12'
Желтая карточка
Э. Акичи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
7
Альбан Айдини
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
2-2-2-3
1
Келлер
23
17
Гантенбайн
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
33
Шаттин
9
Туркес
10
Балле
4-2-1-3
1
4
5
24
Акичи
27
8
11
Махмуд
17
Гарби
22
Данхо
7
Айдини
21
11
Ди Джусто
24
Сидлер
24
Сидлер
11
Ди Джусто
23
16
16
23
47
Лтайеф
16
Шнайдер
16
Шнайдер
47
Лтайеф
4
Стильхарт
25
25
4
Стильхарт
10
Балле
99
Буркарт
99
Буркарт
10
Балле
21
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
21
4
49
Камара
49
Камара
4
8
6
Эссиам
6
Эссиам
8
Остались в запасе
Винтертур
Стад Лозанна Уши
21
Markus Kuster
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
30
Tristan Zesiger
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Винтертур - Стад Лозанна Уши
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Новости команд
Все
Винтертур
Стад Лозанна Уши
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+