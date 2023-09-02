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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
Стад Лозанна Уши - Грассхоппер: обзор матча 02 сентября 2023
Стад Лозанна Уши
02.09.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
62'
Ф. Данхо
77'
Ф. Данхо
21'
Т. Корбяну (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
Замена
С. Камара
️️️️
L. Gassama
83'
80'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ф. Момо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Данхо
77'
74'
Желтая карточка
Г. Моранди
68'
Замена
П. Шурпф
️️️️
М. Шабани
ГОЛ! 1:1!
Ф. Данхо
62'
Желтая карточка
А. Али Мохамед
53'
Желтая карточка
Э. Махмуд
52'
Замена
Ф. Данхо
️️️️
Л. Мулай
46'
46'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Д. Бабунски
46'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Т. Корбяну
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
М. Хьюле
33'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Корбяну
Желтая карточка
L. Pos
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
22
Флориан Данхо
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
4-4-2
1
27
4
24
Акичи
5
8
11
Махмуд
14
Мулай
47
27
Хьюле
7
Айдини
3-3-1-3
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
16
Ндика Матам
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
37
Шабани
12
Бабунски
7
Корбяну
22
Момо
27
49
Камара
49
Камара
27
27
Хьюле
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
27
Хьюле
14
Мулай
22
Данхо
22
Данхо
14
Мулай
12
Бабунски
11
Мабиль
11
Мабиль
12
Бабунски
37
Шабани
11
Шурпф
11
Шурпф
37
Шабани
22
Момо
21
Финк
21
Финк
22
Момо
7
Корбяну
11
Моранди
11
Моранди
7
Корбяну
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Грассхоппер
74
Jeremy Vachoux
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
25
Валон Амдиу
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Грассхоппер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
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Стад Лозанна Уши
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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