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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Ивердон
Стад Лозанна Уши - Ивердон: обзор матча 28 сентября 2023
Стад Лозанна Уши
28.09.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ивердон
82'
С. Камара
47'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Ивердон
Желтая карточка
С. Камара
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
82'
78'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Махиус
78'
Замена
М. Родригеш
️️️️
В. Тасар
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
L. Obexer
75'
69'
Желтая карточка
А. Махиус
Замена
Э. Эссиам
️️️️
В. Амдиу
61'
50'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Тасар
Пас отдал
L.
42'
Желтая карточка
М. Тижани
40'
Желтая карточка
К. Лунгойи
Желтая карточка
В. Амдиу
33'
23'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ЦП
11
Элиес Махмуд
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
28
Liziero
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Стад Лозанна Уши
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-3-1-2
1
27
49
Камара
24
Акичи
5
25
Амдиу
11
Махмуд
10
17
Гарби
22
Данхо
21
3-2-2-3
22
4
Дель Фабро
6
12
Лусиф
32
Сотье
13
Тижани
27
Тасар
10
Кеспедес
11
Лунгойи
18
Махиус
28
21
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
21
25
Амдиу
6
Эссиам
6
Эссиам
25
Амдиу
27
Тасар
19
Родригеш
19
Родригеш
27
Тасар
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Ивердон
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
30
Tristan Zesiger
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Ивердон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
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