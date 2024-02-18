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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
Янг Бойз - Стад Лозанна Уши: обзор матча 18 февраля 2024
Янг Бойз
18.02.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
70'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
Замена
С. Лаупер
️️️️
Л. Лакомы
88'
87'
Желтая карточка
L. Obexer
83'
Замена
В. Амдиу
️️️️
R. Bayard
77'
Замена
L. Obexer
️️️️
Э. Махмуд
Замена
С. Джанко
️️️️
Д. Малес
77'
Красная карточка
Л. Блум
74'
72'
Желтая карточка
D. Ouedraogo
ГОЛ! 1:0!
С. Иттен
70'
66'
Замена
G. Kyeremateng
️️️️
В. Дамашкан
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Мвука
62'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
62'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Н. Перссон
62'
58'
Пенальти не реализован!
И. Гарби
Желтая карточка
Д. Мвука
57'
Желтая карточка
С. Ганвула
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
21
Linus Obexer
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
4-2-1-3
16
фон Бальмус
16
Перссон
5
Камара
28
Лустенбергер
27
Блум
19
Ниасс
24
Лакомы
22
Мвука
35
Ганвула
19
Малес
12
Элиа
4-1-2-2-1
74
2
Диаките
5
15
4
24
Акичи
10
8
11
Махмуд
17
Гарби
31
Дамашкан
16
Перссон
3
Хаджам
3
Хаджам
16
Перссон
19
Малес
17
Джанко
17
Джанко
19
Малес
24
Лакомы
30
Лаупер
30
Лаупер
24
Лакомы
22
Мвука
19
Колли
19
Колли
22
Мвука
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
8
25
Амдиу
25
Амдиу
8
11
Махмуд
21
21
11
Махмуд
31
Дамашкан
18
18
31
Дамашкан
Остались в запасе
Янг Бойз
Стад Лозанна Уши
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
12
Noah Noverraz
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Янг Бойз - Стад Лозанна Уши
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
8
Офсайды
4
5
Количество передач
410
352
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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